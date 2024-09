Mercati europei in stand-by in attesa dati lavoro USA

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

A2A

Snam

Enel

Nexi

Brunello Cucinelli

Tenaris

Saipem

Amplifon

Alerion Clean Power

Pharmanutra

Rai Way

Cementir

The Italian Sea Group

Sanlorenzo

MFE A

Carel Industries

(Teleborsa) -, che si muovono a cavallo della parità,I mercati si mostrano così reticenti a prendere una direzione, inche saranno anticipati oggi dal report di ADP sull'occupazione del settore privato. Frattanto, ilha confermato undell'economia USA.Buone nuove dall'UE, dove glihanno segnato una, ma potrebbe trattarsi di un recupero temporaneo, dal momento che gli indici PMI manifatturieri di agosto non hanno offerto segnali confortanti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,30%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,58%.poco mossa, che segna un incremento dello 0,27%, stessa impostazione per, che resta incollata sui livelli della vigilia (+0,02%), più cauta, con un calo frazionale dello 0,23%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.725 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 35.860 punti.In lieve ribasso il(-0,34%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,33%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,93%),(+0,91%),(+0,84%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,39%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,20%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tra i(+1,30%),(+1,15%),(+0,98%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,52%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,06%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.