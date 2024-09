Piazza Affari sui minimi con le altre borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi in deciso ribasso, in scia al peggioramento di Wall Street dopo un esordio resistente. L'al momento scivola dell'1,65%.Gli operatori si sono concentrati suiarrivati dal rapporto del, che hannol'effetto positivo dell'atteso. Il Job Report ha evidenziato la, ben al di sotto deied anche il dato di luglio è stato rivisto pesantemente al ribasso sotto le 100 mila unità. Un mercato del lavoro che annaspa e che conferma i segnali preoccupanti arrivati dal PMI e dall'ISM manifatturiero questa settimana.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,26%, scendendo fino a 67,59 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,48%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,73%, prestazione negativa per, che scende dell'1,07%., con ilche lascia sul parterre l'1,17%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,18%, terminando la seduta a 35.382 punti. Negativo il(-1,32%); sulla stessa linea, variazioni negative per il(-1,08%).Tra lea grande capitalizzazione, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,37%.Composta, che cresce di un modesto +1,07%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,80%.Le più forti vendite si registrano su, che ha terminato le contrattazioni a -3,90%.scende del 3,08%.Calo deciso per, che segna un -2,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,72%.di Milano,(+2,05%),(+1,80%),(+1,47%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,94%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,75%.Scende, con un ribasso del 4,74%.Crolla, con una flessione del 4,74%.