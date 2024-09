Sanlorenzo, buyback per oltre 1,2 milioni di euro

Sanlorenzo

Azienda leader nel settore della nautica di lusso

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che, tra tra il 2 e il 6 settembre 2024, hacomplessivamenteal prezzo medio di 34,31 euro per azione, per uncomplessivo diA seguito delle operazioni finora effettuate, al 6 settembre Sanlorenzo detiene 166.459 azioni proprie.A Milano, oggi, discesa moderata per l', che chiude la giornata del 6 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,03% rispetto alla seduta precedente.