Borse europee toniche. Attesa per BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Banca Popolare di Sondrio

BPER

Unicredit

Juventus

Caltagirone SpA

LU-VE Group

Anima Holding

Ferragamo

Moltiply Group

Sesa

Pharmanutra

(Teleborsa) - Le principali Borse Europee tagliano il traguardo di metà seduta al rialzo, in attesa di indicazioni dalla BCE che giovedì annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse.I listini azionari del Vecchio Continente confermano i guadagni dell'avvio, dopo i forti cali registrati la scorsa settimana, in scia ai dati sull' occupazione negli Stati Uniti diffusi venerdì pomeriggio che hanno confermato il rallentamento economico. A questi si aggiungono la debolezza della crescita in Giappone, con il PIL in salita ma meno del previsto , e i rischi di deflazione in Cina Sempre sul fronte macro, l'indice Sentix della zona euro è peggiorato, nel mese di agosto, rispetto alla ripresa attesa dal mercato.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,104. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.494,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,28 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,60%.composta, che cresce di un modesto +0,52%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,66%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,96%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,95% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.718 punti.di Milano, troviamo(+2,45%),(+2,17%),(+1,93%) e(+1,88%).di Milano,(+4,41%),(+3,93%),(+3,73%) e(+3,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Tra ledi maggior peso:01:50: Partite correnti (preced. 1.533 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. -0,6%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -0,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%).