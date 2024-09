Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,63% sul, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.463 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,11%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,01%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sull'inflazione negli Stati Uniti, in uscita domani, che potrebbe rafforzare le scommesse sull'entità del taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve il 18 settembre. Focus inoltre sul confronto tv oggi tra Harris e Trump (alle 21 americane).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,72%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,22%) e(-1,77%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,80%),(+1,38%),(+1,24%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,73%.Scende, con un ribasso del 5,00%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,73%.(+3,11%),(+2,12%),(+2,03%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,09%.Crolla, con una flessione del 5,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,18%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,17%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,87 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 227K unità).