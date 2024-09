Borse europee caute in attesa della BCE. UniCredit chiude poco sopra la parità

Inditex

UniCredit

Commerzbank

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unipol

Saipem

Italgas

Campari

Mediobanca

Amplifon

Nexi

DiaSorin

Industrie De Nora

Cembre

Ariston Holding

Digital Value

Buzzi

Moltiply Group

Danieli

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, in attesa della(BCE) di domani, quando dovrebbe arrivare un taglio dei tassi di 25 punti base. I listini del Vecchio Continente non vengono contagiati dal rosso di Wall Street, in netto calo dopo che gli ultimi dati sull'inflazione hanno compromesso le attese di un ampio taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve., trainata da(proprietaria di Zara) dopo i dati positivi sulle vendite.Sul fronte macroeconomico, nel, con una discesa dello 0,8% m/m e dell'1,2% a/a, mentre la produzione manifatturiera ha registrato un calo dell'1% m/m e dell'1,3% a/a.La notizia di giornata è che, di cui il 4,49% nell'ambito di un'offerta di accelerated book building condotta dal governo tedesco, mentre il resto era stato comprato mediante operazioni sul mercato.esplorerà insieme apossibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe le banche, ha sottolineato la banca italiana.. Tiene invece la piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.512,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento del 2,02%, a 67,08 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,35%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.174 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 35.259 punti. In frazionale calo il(-0,56%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,45%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta dell'11/09/2024 è stato pari a 2,35 miliardi di euro, dai 2,32 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,4 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,95%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,67%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,46%. Composta, che cresce di un modesto +1,14%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,64%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%. Tentenna, che cede l'1,01%.del FTSE MidCap,(+4,99%),(+2,70%),(+1,93%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,08%.