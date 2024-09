In rosso la Borsa americana: dati inflazione suggeriscono una Fed cauta

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che gli ultimisuggeriscono un approccio cauto per la Federal Reserve nel taglio dei tassi di interesse, il che potrebbe mettere a rischio il cosiddetto "atterraggio morbido" per la più grande economia globale.L'indice dei prezzi al consumodegli Stati Uniti per il mese di agosto ha centrato le attese degli analisti sia per la lettura su base mensile sia per quella su base annuale (+2,5% dal +2,9% di lugli). Però, i cosiddetti prezzi al consumo, che eliminano voci più volatili come cibo e carburante, sono aumentati dello 0,3% mese su mese, risultando superiori delle stime dello 0,2%.Secondo il FedWatch Tool del CME, la probabilità che la Fed riduca i tassi di interesse diè salita all'81% (dal 66% di ventiquattro ore fa), mentre le possibilità di una riduzione disono scese al 19% (dal 34% di ieri).Sul, sono aumentate le domande di mutuo e le scorte di greggio negli Stati Uniti nell'ultima settimana.All'attenzione degli investitori c'è anche ilandato in scena ieri sera, che ha toccato una serie di questioni chiave tra cui i diritti all'aborto, la politica sull'immigrazione e l'economia. Gli analisti di ING fanno notare che, a differenza del primo dibattito presidenziale tra Trump e Biden - in cui quest'ultimo è uscito chiaramente sconfitto -, questo non è stato interpretato come una vittoria "a sorpresa". Tuttavia, i mercati sembrano aver assegnato a Harris una vittoria ai punti e un sondaggio della CNN ha mostrato che il 63% degli elettori pensava che Harris avesse vinto il dibattito.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre l'1,48%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.426 punti. Negativo il(-1,1%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,14%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,97%),(-1,80%) e(-1,80%) sono tra i più venduti.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,47%.scende del 2,42%. Calo deciso per, che segna un -2,24%.Tra i(+1,50%),(+1,14%),(+0,90%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,20%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,12%. In perdita, che scende del 4,04%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,79%.