Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,30% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,39%, terminando la seduta a 5.522 punti. In forte calo il(-1,89%); con analoga direzione, pesante l'(-1,51%).Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, in particolare, sul meeting della Federal Reserve, in calendario la prossima settimana, con i dati sull'inflazione negli Stati Uniti che hanno rafforzato la tesi di un prossimo allentamento della politica monetaria da parte della banca centrale americana. Tuttavia, gli addetti ai lavori restano convinti che la Fed non taglierà i tassi, durante il meeting di metà marzo, in attesa di capire l'impatto delle politiche sui dazi.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,67%),(-2,58%) e(-1,78%).Tra i(+14,60%),(+2,63%),(+1,57%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,79 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,36%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,60%),(+6,59%),(+2,02%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,85%.Seduta negativa per, che scende del 10,50%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,14%.In apnea, che arretra del 5,67%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,8 punti; preced. 64,7 punti)13:30: Empire State Index (preced. 5,7 punti)13:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,9%)13:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)15:00: Indice NAHB (preced. 42 punti)15:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,8%)15:00: Scorte industria, mensile (preced. -0,2%).