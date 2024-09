Novamarine, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 5,7 euro

Novamarine

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional. Ilè stato fissato a 5,7 euro per azione (upside potenziale del 70%), mentre ilsul titolo è "Buy". Novamarine è sbarcata a Piazza Affari lo scorso 1° agosto con un prezzo di collocamento pari a 3,60 euro per azione.Per il periodo, gli analisti stimano un solido, con solidi miglioramenti nel margine EBITDA, che riflette una struttura dei costi razionalizzata, un mix prodotto/prezzo ottimizzato e un effetto volume positivo.In termini di unità vendute, senza includere eventuali potenziali aumenti della capacità produttiva, ritengono che il gruppo sarà in grado di, il che implica un forte aumento del fatturato medio per unità (ARPU) di circa il 2-5% all'anno. Nel complesso, nell'orizzonte 2023-2028, stimano un CAGR del +12,4% nei ricavi, per raggiungere i 43,9 milioni di euro entro il 2028.