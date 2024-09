Relatech, Marco Marianelli sostituisce Valentina Pippolo in CdA

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha comunicato cheha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della società, con efficacia immediata, per perseguire nuove opportunità professionali.A seguito delle dimissioni, si è tenuta una riunione del consiglio di amministrazione nell'ambito della quale il consiglio ha nominato per cooptazione, Senior Investment Manager di Bregal Unternehmerkapital. Si tratta della società che, in accordo col maggiore azionista, sta promuovendo l'OPA per il delisting.