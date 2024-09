Wall Street debole dopo che dati inflazione suggeriscono cautela alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che gli ultimi dati sull'inflazione statunitense suggeriscono un approccio cauto per la Federal Reserve nel taglio dei tassi di interesse.L'degli Stati Uniti per il mese di agosto ha centrato le attese degli analisti sia per la lettura su base mensile sia per quella su base annuale (+2,5% dal +2,9% di lugli). Però, i cosiddetti prezzi al consumo "", che eliminano voci più volatili come cibo e carburante, sono aumentati dello 0,3% mese su mese, risultando superiori delle stime dello 0,2%.Secondo il FedWatch Tool del CME, la probabilità che la Fed riduca i tassi di interesse diè salita all'83% (dal 66% di ventiquattro ore fa), mentre le possibilità di una riduzione disono scese al 17% (dal 34% di ieri).All'attenzione degli investitori c'è anche ilandato in scena ieri sera, che ha toccato una serie di questioni chiave tra cui i diritti all'aborto, la politica sull'immigrazione e l'economia. Gli analisti di ING fanno notare che, a differenza del primo dibattito presidenziale tra Trump e Biden - in cui quest'ultimo è uscito chiaramente sconfitto -, questo non è stato interpretato come una vittoria "a sorpresa". Tuttavia, i mercati sembrano aver assegnato a Harris una vittoria ai punti e un sondaggio della CNN ha mostrato che il 63% degli elettori pensava che Harris avesse vinto il dibattito.Guardando ai, Wall Street, accusa una flessione dello 0,89% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 5.477 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,15%).