Esprinet, TP ICAP Midcap conferma Buy: buoni segnali di mercato

Esprinet

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, dopo la pubblicazione dei risultati per il primo semestre 2024 Gli analisti scrivono che i risultati hanno evidenziatosia nel segmento retail, dopo un lungo periodo di contrazione, sia nel segmento dei servizi. Questo contesto di mercato favorevole ha permesso a Esprinet di confermare le sue previsioni per il 2024, con un EBITDA rettificato atteso tra 66 e 71 milioni di euro (rispetto a 64,1 milioni a/a)."Riteniamo che questo sia un buon rapporto che evidenzia i primi segnali di ripresa e ci porta a confermare le nostre attuali previsioni per la fine dell'anno - si legge nella ricerca - L'azienda ha anche confermato che i segnali di ripresa si sono consolidati nei segmenti retail e business nel mese di luglio e, per questo motivo,".