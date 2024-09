Eurotech, il CdA delibera aumento capitale fino a 20 milioni

Eurotech

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di conferire allo stesso Consiglio una delega, ad aumentare il capitale sociale(comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo), da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo dei prossimi due anni, in opzione ai soci ovvero anche con esclusione del diritto di opzione.In tale contesto, spiega una nota, e a dimostrazione della rinnovata fiducia nel piano strategico della Società, l’azionista di maggioranza relativa Emera S.r.l. ha effettuato a favore di Eurotech un versamento in conto futuro aumento di capitale per un importo complessivamente pari a Euro 2,5 milioni, per dare immediata flessibilità d’azione alla Società per tutte le esigenze finanziariedi medio termine correlate alla realizzazione della strategia. Il versamento di Emera è dunque da intendersi destinato ad essere imputato a capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) nell’ambito dell’esercizio (eventualmente anche in una o più volte) della delega di cui sopra, fermo restando che ad oggi non sono stati in alcun modo stabiliti modalità, termini e condizioni di alcun futuro aumento di capitale in esercizio della delega stessa.La delega, con validità per un periodo di 2 anni dalla data della deliberazione dell’Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento della delega stessa, è finalizzata a supportare il processo di crescita e sviluppo del Gruppo Eurotech e dunque a reperiredella Società, ivi incluse possibili operazioni di acquisizione con priorità agli Stati Uniti.L’Assemblea chiamata, in sede straordinaria, a conferire detta delega sarà convocata, nei termini e con le modalità di legge e previa messa a disposizione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.prevede il riscadenziamento delle quote in linea capitale delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2025 (incluso), con conseguente estensione di 24 mesi della scadenza dei relativi finanziamenti. Ciò permette ad Eurotech di ottimizzare il profilo dei rimborsi del debito bancario in misura coerente con i piani di sviluppo attesi.Nello specifico, detti accordi consentono ad Eurotech di ottenere una riduzione degli esborsi per le rate dei finanziamenti di Euro 3,6 milioni nel 2024 e di Euro 4,1 milioni nel 2025.