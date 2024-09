Wall Street in stand-by, si valutano nuovi dati macro

Delta Air Lines

Alaska Air Group

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -(dopo un avvio debole e incerto in scia ai dati di inflazione di agosto, ha terminato in deciso rialzo anche grazie alla tecnologia). Gli investitori si trovano a valutare, tra cui l'aumento dei prezzi alla produzione statunitensi nel mese di agosto (+0,2% su mese, più delle attese) e richieste di sussidi di disoccupazione poco mosse nell'ultima settimana.Intanto, la ha annunciato una riduzione di 25 punti base del tasso sui depositi, che scende a 3,50%. Quello odierno è il secondo taglio dopo la prima riduzione di giugno, che ha messo fine all'intenso ciclo restrittivo a seguito del quale il tasso sui depositi era passato dal -0,50% in luglio 2022 al 4% in settembre 2023.La presidente della BCE, ha detto che la decisione è stata presa all'unanimità e che "il percorso - la cui direzione è ovvia, ovvero in discesa - non è predeterminato, in termini di sequenza e volume".Tra isotto osservazione c'è quello, dopo cheha previsto che il suo profitto annuale sarà pari o superiore al punto medio delle sue precedenti previsioni, escludendo l'impatto di un'interruzione del sistema informatico a metà estate, mentreha aumentato le sue previsioni per il profitto del terzo trimestre sulla forte domanda estiva e sui costi del carburante inferiori alle attese.Guardando ai, ilche si attesta sui valori della vigilia a 40.891 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.560 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,19%).