ABI pubblica circolare sospensione mutui in Lombardia

(Teleborsa) -ha appena diffuso una circolare nella quale segnala che è stata pubblicata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con cui è stata adottata una misura di, in conseguenza degliverificatisi nel territorio delladal 15 al 25 maggio 2024.Tale Ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saràall’immediata attuazione allaper questo territorio.