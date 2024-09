Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, all'indomani della decisione delladi tagliare il costo del denaro di 25 punti base, in linea con le previsioni degli analisti. Restando in tema di, sale l’attesa per le mosse della, che la prossima settimana, il 18 settembre, annuncerà una sforbiciata ai tassi, ma non è ancora chiaro se da 25 o 50 punti base.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,78%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,56 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +133 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,98%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,41%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 35.693 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 13/09/2024 è stato pari a 1,91 miliardi di euro, in calo del 17,30%, rispetto ai 2,31 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,91 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,52%),(+2,41%),(+1,92%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,64%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,84%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+4,59%),(+4,00%),(+3,60%) e(+3,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,90%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,28%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tra i dati06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -4,2%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,3%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,1%)11:00: Produzione industriale, annuale (atteso -2,7%; preced. -4,1%).