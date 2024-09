Immobiliare: Italia leader in Europa nella crescita 2024-2025

(Teleborsa) -in un clima di crescente ottimismo.infatti, sarà leader dell’area UE nellanel biennio, con un fatturato immobiliare che si incrementerà delentro la fine di quest’anno e del 5,7 per cento il prossimo. Sono questi alcuni dei dati che emergono dall’”European Outlook 2025” presentato oggi da Scenari Immobiliari in occasione del, illustrando lo studio in apertura del Forum. “Le prospettive sono positive, a cominciare al settore residenziale dove la domanda è forte e la discesa dei tassi spingerà le compravendite. Stabile la domanda di uffici, soprattutto nuovi e continua l’interesse per il settore dell’ospitalità. Sempre positiva la logistica mentre rimane la crisi nel settore commerciale, anche se in attenuazione”.se ne prevedono 720mila nel 2024, mentre per il 2025 ci si aspettano circa 760 mila scambi: un incremento del 36 per cento rispetto al 2020. Oltre il novanta per cento delle compravendite riguarda case vecchie e questo spinge le quotazioni al rialzo per le abitazioni nuove o comunque di migliore qualità, che non richiedono interventi di riqualificazione.si prevede una crescita del 3,1 per cento a livello nazionale, ma nelle grandi città le variazioni saranno più significative, con Milano che guida la classifica delle prime 10 città con un +6,9 per cento, davanti a Venezia con un +6,5 per cento e Roma con un +6 per cento. Seguono Bergamo (+5,2 per cento), Bologna (+5,1 per cento) e Napoli (+5 per cento).continua la serie positiva delle seconde case ad uso turistico, spinta sia dalla domanda di investimenti per la locazione breve, che dalle richieste di chi trasforma la casa vacanza in una residenza primaria. In salita anche il mercato alberghiero con una presenza sempre più significativa delle catene internazionali e investimenti nei cinque stelle urbani e nei resort al sud.con un incremento del fatturato pari al 3,7 per cento nel 2025. La domanda di spazi di qualità A e sostenibilità ambientale è in crescita. Si scelgono complessi nuovi progettati anche per una migliore condizione di lavoro dei collaboratori. Milano sempre in testa, ma aumenta l’attenzione per gli investimenti nella capitale.oprattutto al centro sud. Gli investitori sono attivi, anche se i rendimenti sono in calo., soprattutto nel retail delle aree suburbane, mentre la Gdo rimane nel complesso stabile.