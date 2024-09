Mercato americano positivo, dati macro supportano taglio tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 41.097 punti (+0,58%); sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Positivo il(+0,97%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,85%).I nuovi dati macroeconomici hanno confermato le attese di unda parte della Federal Reserve alla riunione del 17-18 settembre. Gli investitori si sono trovati a valutare l'aumento dei prezzi alla produzione statunitensi nel mese di agosto (+0,2% su mese, più delle attese) e le richieste di sussidi di disoccupazione poco mosse nell'ultima settimana.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,01%),(+1,15%) e(+0,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,52%),(+1,38%),(+1,37%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,43%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,93%.Al top tra i, si posizionano(+10,37%),(+4,61%),(+3,97%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,36%.Scende, con un ribasso del 9,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,79%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,18%.