Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.630 punti. In moderato rialzo il(+0,52%); come pure, leggermente positivo l'(+0,43%).La prossima settimana la Fedeeal Reserve annuncerà le mosse di politica monetaria, ma non è ancora chiaro se taglierà i tassi di 25 o di 50 punti base.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,18%),(+1,16%) e(+1,09%).del Dow Jones,(+1,87%),(+1,74%),(+1,45%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,78%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,27%),(+4,52%),(+4,01%) e(+2,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,34%.Seduta negativa per, che scende del 3,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,36%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,39%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68,3 punti; preced. 67,9 punti)14:30: Empire State Index (preced. -4,7 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 1%).