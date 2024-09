Seduta positiva a New York. Focus sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana, mentre sale l'attesa per le mosse dellache, il 18 settembre, annuncerà una sforbiciata ai tassi, ma non è ancora chiaro se da 25 o 50 punti base.A tenere divisi gli investitori sulla decisione della Fed sono alcuni dati macro, come lealla disoccupazione, l'andamento deie anche quello dell'generale.Restando sul fronte macroeconomico, isono calati oltre le stime, nel mese di agosto. Si tratta del maggior calo dal dicembre 2023.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 41.211 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.610 punti. Senza direzione il(+0,1%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,13%).