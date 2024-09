Conclusa la settima edizione del Forum 'Reshape' di Euromobiliare Advisory SIM

(Teleborsa) - Si è conclusa nei giorni scorsi laorganizzato a, la società specializzata nell’asset & wealth management delguidata dal, con la presenza di oltre 400 professionisti di, istituto del Gruppo Credem specializzato nella gestione dei grandi patrimoni e guidato da Matteo Benetti. Oltre a Gianmarco Zanetti esono intervenuti nella prima giornata in plenaria top manager del Gruppo Credem: il Direttore centrale e coordinatore dell'area wealth management del Gruppo, il Chief Innovation Officer del Gruppo, il Direttore Generale delle compagnie assicurative Credemvita e Credemassicurazioni, il Direttore Generale di Euromobiliare Asset Management SGRil Direttore Commerciale di Credem Euromobiliare Private Bankinged il Direttore Generale di Euromobiliare FiduciariaPiù in dettaglio, l’incontro si è sviluppato in quattro aule formative. Nella prima aula sono stati affrontati i, con particolare attenzione alla Cina e all’Asia in generale. La seconda aula si è concentrata sul private insurance, con uno sguardo ai trend del settore assicurativo, i ruoli e i vantaggi delle polizze nel wealth management e con un approfondimento sui temi di protezione, pianificazione e successione. Nella terza aula "La via dei wrapper" si è discusso delle. Infine, l'ultima sessione ha affrontato il tema della cosiddetta "quarta rivoluzione industriale", offrendo una visione macro sui mercati e sulle strategie di investimento con un focus sui cambiamenti tecnologici in corso, come l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei settori delle terapie geniche, medtech e machine learning, quali nuove opportunità di investimento. Si è discusso inoltre dell’importanza del corporate finance advisory e dell’M&A nel garantire la continuità generazionale delle aziende."L’innovazione tecnologica, le specializzazioni nei modelli di servizio e di offerta, le trasformazioni nei modelli di leadership e relazionali, la presenza di una molteplicità di generazioni di investitori, stanno creando idel nostro settore nel prossimo futuro", ha dichiarato"Queste trasformazioni impattano in modo sempre più deciso e pervasivo il servizio di consulenza evoluta, in cui l’approccio integrato di servizi finanziari, patrimoniali ed assicurativi è sempre più la norma, supportati,come nel nostro Gruppo, da piattaforme tecnologiche sempre più efficaci e funzionali alle attività di personalizzazione, con l’obiettivo di accompagnare famiglie ed imprese nel loro ciclo di vita", ha proseguito Zanetti."Il claim scelto per questa edizione, vuole proprio evidenziare quanto l’attenzione continua all’, il pensiero laterale, l’aggiornamento costante delle competenze, il creare squadra, l’apertura a contaminazioni esterne e l’ascolto delle esigenze del cliente diventino elementi cardine per dare una nuova forma al nostro settore. La nostra società", ha aggiunto Zanetti, "da sempre ha l’obiettivo ed il focus sulla continua evoluzione dei servizi offerti ed una forte attenzione e vicinanza alle reti del Gruppo sia in termini di attività formative sia in termini di supporto nella relazione con i nostri clienti. Ad esempio con ilche vede la collaborazione sistematica dei nostri advisor con i private bankers ed i consulenti di Credem Euromobiliare Private Banking per i clienti con patrimoni superiori ai 25 milioni di euro, abbiamo consolidato in questi anni un’offerta altamente personalizzata con l’ambizione di essere, anche attraverso la presenza della nostra società Fiduciaria, il family office di riferimento. Il nostro percorso di reshaping continuerà nel 2025, puntando ancora sulla specializzazione delle soluzioni di investimento, sui servizi patrimoniali evoluti, sulle sinergie con le altre società dell’del nostro Gruppo e con advisor esterni, su una forte apertura ed attenzione ai trend che caratterizzano la nostra industria, con particolare attenzione alle esigenze multigenerazionali della nostra clientela", ha concluso Zanetti.