Saipem, contratto EPC offshore in Qatar da 4 miliardi di dollari

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata unper i pacchetti combinati COMP3A & COMP3B del progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Program, finalizzato a sostenere la produzione del giacimento offshore di gas naturale North Field, situato al largo della costa nord-orientale del Qatar. Il valore del contratto è di circaLedi Saipem comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione di 6 piattaforme, di circa 100 km di condotte sottomarine rigide in lega anticorrosione con diametro di 24 e 28 pollici, di 100 km di cavi compositi sottomarini, di 150 km di cavi in fibra ottica e di diverse altre strutture sottomarine.Questo contratto, ricorda una nota, fa seguito al pacchetto EPC per il progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes - [COMP 2], che Saipem si è aggiudicato nell'e attualmente in fase di esecuzione.