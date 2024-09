Avio, Marino Fragnito nuovo Chief Commercial Officer

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha(CCO) e Launch Services Director a partire da settembre 2024.La nomina viene ricondotta all'nei prossimi anni con una vasta gamma di programmi: la commercializzazione autonoma di Vega, l'aumento della cadenza di volo di Vega C, l'incremento di produzione dei sistemi di propulsione di Ariane 6 e l'aumento dei volumi di propulsione dei sistemi della difesa.Fragnito, precedentemente a capo della Business Unit Vega in, ha una profonda esperienza nel settore spaziale, avendo lavorato in posizioni di rilievo presso EUMETSAT e Alcatel Space, oggi Thales Alenia Space. Significativa anche la sua esperienza in ELV a partire dal 2003,dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mechanical System Development durante lo sviluppo di Vega."È stato un piacere dare il benvenuto a Marino Fragnito come nuovo Chief Commercial Officer e Launch Services Director di Avio - ha commentato l'- Marino porterà il suo know-how ai nostri programmi e al nostro team, guiderà le attività commerciali e garantirà la continuità nel servire i clienti di Vega. Avrà sede presso il nostro ufficio di Parigi e guiderà un team di professionisti talentuosi e motivati".