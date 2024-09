Finanza.tech, ricavi e utili in netto calo nel 1° semestre

Finanza.tech

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2024 cona 5,51 milioni di euro, -26,75% rispetto al primo semestre 2023 pari a 7,52 milioni di euro, con l'incertezza derivante dai numerosi interventi legislativi che ha frenato la crescita.L', pari a 1,66 milioni di euro, è sostanzialmente in linea con il dato al 30 giugno 2023, anche per l'incidenza degli altri proventi, inclusi nella voce Altri ricavi del conto economico, tra i quali, per 0,37 milioni di euro, si registrano sopravvenienze per il rilascio di costi accantonati nel corso del precedente esercizio. L'si attesta al 30,08% (vs 21,85%), tuttavia, al netto di poste straordinarie che hanno inciso sugli altri ricavi di produzione per complessivi 0,37 milioni, l'EBITDA Margin Adjusted si attesta al 23,35%, superiore al dato del primo semestre 2023 pari al 21,85%. Ilè pari a 0,10 milioni di euro (-88% vs 0,80 milioni di euro nel primo semestre 2023);Il gruppo presenta undi 0,92 milioni di euro (pari ad 0,66 milioni di euro al 31 dicembre 2023), influenzato dalle attività di investimento, con particolare riguardo agli investimenti in capitale umano, attività ancillari al servizio di cessione del credito di imposta e di sviluppo delle nuove funzionalità della Piattaforma e di evoluzione del modello di business."Il primo semestre 2024 è stato un semestre delicato che ha scontato l'incertezza derivante dai numerosi interventi legislativi che hanno riguardato i crediti fiscali derivanti da interventi edilizi, con mesi di stasi del mercato da parte di tutti gli operatori - ha commentato l'- In una situazione di forte volatilità, Finanza.tech ha rappresentato un punto di riferimento dei principali operatori di settore riuscendo, anche grazie ai forti investimenti effettuati nel corso degli anni, a consolidare le basi per il proprio futuro tramite il lancio della propria piattaforma".