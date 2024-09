La Borsa di New York chiude contrastata in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -: guadagno suldello 0,55%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.633 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,47%; senza direzione l'(-0,07%). Wall Street èSi distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,22%),(+1,20%) e(+0,90%). Il settore, con il suo -0,95%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,46%),(+2,45%),(+2,45%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,79%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+6,46%),(+3,37%),(+3,17%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,44%.scende del 3,55%.Calo deciso per, che segna un -2,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,78%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,6%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 41 punti; preced. 39 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,1%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).