Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, dopo che l'amministrazione Trump ha deciso di rinviare di un mese per le case automobilistiche i dazi sulle importazioni da Canada e Messico.Ilavanza a 43.007 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,12%. Positivo il(+1,36%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,63%),(+1,75%) e(+1,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,51%) e(-0,68%).Al top tra i(+6,06%),(+3,59%),(+3,19%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,44%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+15,94%),(+6,00%),(+5,21%) e(+4,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,34%.scende del 2,44%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 49,8K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 2,3%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -93,1 Mld $; preced. -98,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 236K unità; preced. 242K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3%; preced. 0,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,4%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4%; preced. 4%).