Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

finanziario

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

Intel

Dow

American Express

Amazon

Wal-Mart

IBM

Verizon Communication

McDonald's

Moderna

Intel

AirBnb

Paccar

Atlassian

Palo Alto Networks

Cognizant Technology Solutions

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, con il mercato che sconta una riduzione del costo del denaro di 50 punti base, da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,07%; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.640 punti. Sulla parità il(+0,09%); come pure, senza direzione l'(+0,07%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,37%),(+0,85%) e(+0,67%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,81%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,86%),(+2,11%),(+1,70%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Tentenna, che cede l'1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,62%),(+4,86%),(+4,23%) e(+2,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,37%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,9%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,7%)16:00: Indice NAHB (atteso 41 punti; preced. 39 punti).