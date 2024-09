Wall Street positiva guarda alla Federal Reserve

Microsoft

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli addetti ai lavori che guardano allaper terminare domani con la decisione sui tassi di interesse. Il mercato si aspetta una riduzione del costo del denaro di 50 punti base, ma gli economisti prevedono un taglio di soli 25 punti.Sul fronte macroeconomico, va segnalato l'aumento sopra le stime delle, negli Stati Uniti, che fornisce un segnale di resilienza dell'economia statunitense.Sul versante societario, attenzione a, dopo che la società tech ha presentato un nuovo programma di riacquisto azionario da 60 miliardi di dollari, pari al più grande buyback mai operato, annunciato nel 2021. Inoltre, il gigante del software ha annunciato che alzerà il suo dividendo trimestrale del 10%.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,30%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 5.653 punti.Leggermente positivo il(+0,55%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,4%).