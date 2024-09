Milano apre poco mossa assieme alle altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nel giorno della riunione del FOMC. Dato ampiamente per socntato unle attese sono ora per una ranziché 25, per fugare i timori di recessione.Ingessato l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,113. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.569,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 70,66 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.786 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.896 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%; come pure, leggermente negativo il(-0,44%).di Milano, troviamo(+2,47%),(+1,00%),(+0,96%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,94%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,29%.del FTSE MidCap,(+1,36%),(+1,32%),(+0,94%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.