Nucleare, Pichetto: entro fine anno le nuove regole. Bene Orsini, ma il ministero si è mosso per tempo

(Teleborsa) - "Condividiamo la preoccupazione disui tempi per avviare ilin Italia, ma il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica si è già mosso per tempo. Abbiamo istituito lae con il professor Giovanni Guzzetta stiamo preparando il quadro giuridico per ritornare ad usare questa tecnologia. Entro la fine dell'anno contiamo di avviare l'iter legislativo per le nuove regole". Lo ha detto il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica,, commentando il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha dichiarato che sul nucleare "non possiamo perdere altro tempo"."Mi fa piacere chesostenga la scelta che abbiamo fatto come Governo di riprendere il nucleare con tecnologie più moderne. Non possiamo più andare avanti con il prezzo dell'energia doppio rispetto al resto d'Europa", ha aggiunto il ministro.“Questo comporta l'impegno dell'esecutivo e di tutti quanti per raccogliere la sfida. In Italia abbiamo lee leper farlo. Ricordo che l'ultima centrale che è stata costruita in Europa, in Slovacchia, è stata fatta da Enel", ha concluso.