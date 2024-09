Wall Street chiude causa in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, che ha mostrato cautela in attesa delle decisioni della Federal reserve. Ilsi attesta a 41.606 punti; sulla stessa linea, sui nuovi massimi storici l', che comunque archivia la seduta a 5.635 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(+0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,01%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,41%),(+0,62%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-1,01%) e(-0,93%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,68%),(+1,70%),(+1,69%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,04%.scende dell'1,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%.Tra i(+4,11%),(+3,90%),(+2,84%) e(+2,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,65%.Calo deciso per, che segna un -2,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,68%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,36%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,41 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,31 Mln unità; preced. 1,24 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 833K barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -237,6 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -0,6 punti; preced. -7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 230K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%).