Banca Mediolanum acquista azioni proprie e conclude il programma

Banca Mediolanum

Società che opera nel settore bancario e assicurativo

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, il 16 e il 19 settembre 2024, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie complessive, al prezzo medio ponderato di 11,0388 euro, per unpari aA seguito delle operazioni effettuate, laavviato in data 10 maggio 2024, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive 6.212.000 azioni, per un controvalore di 65.986.447,82 euro.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, il numero complessivo delle azioni proprie detenute dalla Banca al 19 settembre è pari a 7.900.739 rappresentative dell'1,06018% del capitale sociale.In Borsa, oggi, risultato positivo per la, che lievita dell'1,63%.