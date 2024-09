Carmignac lancia la sua prima strategia di private equity

(Teleborsa) -, società francese di asset managemen, ha annunciato il, che segna l'ingresso della maison nella gestione dei private asset.Questo sviluppo, si legge in una nota, è l'ultimo in ordine di tempo del percorso intrapreso dalla società nell'investimento nei private market e segue una serie di iniziative che hanno interessato il bilancio, tra cui la recente operazione, annunciata a ottobre 2023, che le ha consentito di diventare un, società specializzata nel secondario.Il lancio del fondo rappresenta unadi investimento di Carmignac e aggiunge un prodotto complementare di investimento nei private market all'ampia gamma di fondi investiti nei mercati pubblici."Il private equity ha dato prova di una solida performance negli ultimi decenni, ma l'accesso a questa forma di investimento è sempre stato abbastanza circoscritto - ha affermatodi di Carmignac - Grazie ai recenti sviluppi nei mercati privati e alla maggiore consapevolezza sul loro potenziale di rendimento, questo è il momento ideale per accedere a questa interessante asset class per gli operatori innovativi. Carmignac si impegna a dare ai distributori e agli investitori la possibilità di accedere all'universo del private equity attraverso un prodotto che offre la stessa qualità e le stesse condizioni dei prodotti tradizionalmente riservati agli investitori istituzionali".