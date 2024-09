MeglioQuesto, Mauro Girardi nominato AD. Incarico EGA a Illimity

MeglioQuesto

Illimity Bank

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, hacon funzioni sulle operation aziendali, tra cui quelle commerciali, di rapporto con i fornitori, e con i dipendenti e per la gestione IT. Contestualmente, il consigliere Alberto Dell'Acqua ha assunto la carica di presidente e, al fine di integrare la composizione dell'organo esecutivo, è stato cooptato a ricoprire il ruolo di consigliere, a cui è stata conferita la carica dicon poteri di ordinaria amministrazione nonché di coordinamento del processo di ristrutturazione finanziaria.Con la riorganizzazione delle cariche apicali il CdA di MeglioQuesto, tenuto conto delle esigenze poste dall'avviata composizione negoziata della crisi, ha puntato a costituire un, consentendo a Felice Saladini, che ha sviluppato consolidate relazioni con i partner commerciali e con i clienti della società, di concentrarsi sul business aziendale aspetto, anche questo, essenziale per riportare a redditività la società."Oggi - dichiara il fondatore e DG Felice Saladini -. Con la nomina dell'EGA si è scongiurata la revoca dalle negoziazioni e il nuovo consiglio di amministrazione potrà occuparsi della ristrutturazione del gruppo e io lo supporterò nella gestione e nello sviluppo del business con l'obiettivo di essere sempre più vicini ai bisogni dei clienti e sempre più innovatori sul mercato".Il CdA ha(EGA) a. La società non disponeva di un EGA da quando Integrae SIM, in data 19 marzo 2023, aveva comunicato il recesso dall'incarico, ed è riuscita nell'intento primario, strumentale anche al piano di ristrutturazione in corso di approntamento, di evitare la perdita della quotazione sul mercato EGM."Restano certamente da compiere ulteriori passi essenziali ma, in ogni caso, con l'avvio della Composizione Negoziata della Crisi, la riorganizzazione della governance, l'assunzione dell'incarico di EGA da parte di Illimity Bank, l'approvazione delle linee guida del piano industriale messo a punto dal Consiglio nel corso delle ultime settimane anche ai fini della CNC e l'attuazione di primi interventi di razionalizzazione del business,aziendale".Ai fini di salvaguardare i propri requisiti di indipendenza nell'esercizio in via continuativa delle sue funzioni,, stante la sua posizione di creditore pignoratizio avente diritto di voto su una percentuale del capitale di MeglioQuesto pari a circa il 21%, ha assunto il vincolo, valevole per tutta la durata del mandato, per l'eventualità in cui dovesse intervenire nella assemblea dei soci, adel capitale sociale con diritto di voto.