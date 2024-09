Mercati asiatici positivi, Tokyo in rally con occhi alla BoJ

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre gli investitori valutano la decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale.Spicca il. Una serie di funzionari della BoJ ha offerto segnali hawkish nelle ultime settimane, affermando che la banca centrale avrebbe aumentato i tassi di interesse con l'aumento dell'inflazione.La Banca Popolare Cinese è pronta a decidere il suo tasso di riferimento primario sui prestiti venerdì, anche se gli analisti non si aspettano cambiamenti, dato l'approccio conservativo di Pechino.Ilper il secondo trimestredello 0,2% rispetto al trimestre precedente, meno delle stime degli analisti di un calo dello 0,4%.mostra un ottimo guadagno in chiusura, con ilche mette a segno un +2,13%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,20% rispetto alla chiusura della seduta precedente.sale dello 0,52%.Ottima la prestazione di(+1,89%); sui livelli della vigilia(-0,01%). In frazionale progresso(+0,6%); come pure, guadagni frazionali per(+0,61%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,40%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,85%, mentre il rendimento deltratta 2,04%.