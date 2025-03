Brillante il listino di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno più per il listino diche ha seguito il recupero dei mercati americani, dopo il presidente Donald Trump ha ritirato alcuni dei suoi aumenti dei dazi. Il Tycoon ha dichiarato che avrebbe concesso un’esenzione di un mese per le case automobilistiche statunitensi sulle tariffe del 25% per le importazioni dal Messico e dal Canada, dopo aver parlato con Ford, General Motors e Stellantis. Si muovono al rialzo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeseè in aumento dello 0,75%; sulla stessa linea, balzo di, che continua la giornata all'1,87%.Balza in alto(+2,95%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,56%).Guadagni frazionali per(+0,24%); leggermente negativo(-0,44%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 5 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%.Il rendimento dell'tratta 1,52%, mentre il rendimento delè pari 1,77%.