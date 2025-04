Debole rialzo per i listini asiatici, occhi puntati su dazi Usa

Tokyo

(Teleborsa) - Il listino dicontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,04%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,11%.seguono la performance positiva di Wall Street. Resta comunque alto il timore per iche domani (2 aprile) verranno dettagliati dall'e per le conseguenze che avranno sull'economia globale.Intanto la(RBA) ha confermato le attese del mercato annunciando che manterrà ilufficiale al 4,10%.Sul, sono stati pubblicati alcuni dati relativi all'attività manifatturiera cinese che a marzo ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro mesi trainata dall'aumento dei nuovi ordini. L'è infatti salito a 51,2 punti, superando le previsioni di 50,6 punti.Senza direzione(+0,47%); balza in alto(+1,8%).In rosso(-1,44%); positivo(+0,92%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 31 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento dell'tratta 1,5%, mentre il rendimento delè pari 1,87%.