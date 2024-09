Borse europee deboli. Forti vendite su lusso e auto

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Italgas

Hera

Intesa Sanpaolo

Generali Assicurazioni

Moncler

Iveco

Brunello Cucinelli

STMicroelectronics

Sanlorenzo

Ascopiave

Acea

MFE B

Ferragamo

Industrie De Nora

Ariston Holding

(Teleborsa) -, al giro di boa, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo l'euforia dei giorni scorsi dettata dal maxi taglio ai tassi di interesse negli Stati Uniti, da parte della. Stamane, laha annunciato tassi fermi. Sale ora l’attesa per il discorso che pronuncerà la, nel pomeriggio.Sul fronte societario, si muovono in forte calo i titoli del comparto luxury quotati a Piazza Affari e nel resto d'Europa, dopo che gli analisti dihanno rivisto al ribasso la valutazione su alcuni player del settore. Gli esperti dell'ufficio studi non prevedono miglioramenti significativi per i gruppi del comparto a causa del continuo rallentamento della Cina. A picco anche il comparto auto , in tutta Europa, dopo il crollo immatricolazioni e il conseguente taglio delle stime da parte dei Mercedes.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,85%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-0,64%), che ha toccato 70,71 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,47%.scende dello 0,94%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%, e calo deciso per, che segna un -0,78%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,45% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 36.034 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,12%),(+1,03%),(+1,00%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,83%.In perdita, che scende del 4,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,27 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,27%),(+1,23%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.Seduta negativa per, che scende del 3,94%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,14%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,78%.Tra lepiù importanti:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -1%; preced. -0,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%).