IWB, Equita aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha confermato laa "" su(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, incrementando ilper azione (da 27,10 euro).Gli analisti scrivono che, in un contesto di consumi impegnativo, IWB ha registrato un solido 1H sulla scia del già forte 2H23 grazie a driver specifici dell'azienda che hanno sostenuto i margini. Si aspettano che questi elementi aiutino anche nel 2H24/2025 e hanno quindi, a fronte di undel 4% per incorporare un contesto di consumi più impegnativo.Sul fronte dell', dalla call è emerso un approccio selettivo per valutare alcune opportunità di crescita esterna mirate ad ampliare il portafoglio prodotti, maViene evidenziata che IWB è scambiata a 2024-25 adj. P/E di 9,5x-9,1x e CF yield del 10,7%-12,3%, "" considerando: forte posizione di mercato di IWB nel segmento del vino, con scala industriale e diversificazione; potenziale di crescita organica in mercati sotto-penetrati (ad esempio Stati Uniti, mercati emergenti); buon slancio dell'EBITDA guidato da iniziative specifiche dell'azienda che avranno un impatto anche nel 2025; opportunità di M&A per consolidare ulteriormente il frammentato mercato italiano, supportate da un bilancio sano e da una solida generazione di cassa.