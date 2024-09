Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione degli indici PMI (flash) di settembre delle principali economie. La borsa di. Il sentiment in generale sui mercati è ancora favorito dal taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, mentre, nel tentativo di rivitalizzare la crescita della maggiore economia asiatica, che sta dando evidenti segni di rallentamento.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.618,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.senza slancio, che negozia con un -0,05%,è stabile, riportando un moderato -0,1%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 33.570 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.678 punti.Tra lea grande capitalizzazione, giornata positiva per, che sale di un frazionale +1%: secondo indiscrezioni di stampa del weekend, sarebbe in arrivo l'offerta del MEF con il fondo Asterion su Sparkle. Intanto per giovedì è fissato il CdA di TIJM per l'approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,79%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,73%.Composta, che cresce di un modesto +0,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,11%),(+1,22%),(+1,21%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,05%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,23%.Tra i dati10:00: PMI composito (atteso 50,6 punti; preced. 51 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 45,7 punti; preced. 45,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,9 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,3 punti; preced. 55,7 punti).