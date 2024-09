Bacardi smentisce Iervolino: diritti di biopic su Maserati restano a ILBE

ILBE

(Teleborsa) -, società controllata dalla produttrice Lady Monika Bacardi, ha reso noto che Andrea Iervolino si è dimesso dalla carica di Consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato disolo a valle della richiesta di convocazione urgente da parte di MB Media dell'assemblea degli azionisti di ILBE avente per oggetto la revoca dello stesso Iervolino dalle sue cariche per "".La presa di posizione di Bacardi arriva dopo che nelle ultime ore Iervolino ha annunciato ilcinematografica e televisiva - The Andrea Iervolino Company (TAIC) -, affermando che i prossimi film includeranno un biopic sulla famiglia Maserati scritto e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e un biopic Ferrari vs Mercedes diretto anch'esso da Moresco.MB Media ha precisato che irelativi alla produzione di un, nonché di tutte le altre opere ideate in ambito delle cariche in ILBE,e che pertanto Iervolino non può vantare diritti economici su tali opere.