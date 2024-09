Borse europee positive con nuovi stimoli in Cina. Indice IFO ancora in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo le misure di stimolo monetario dellache ha annunciato tagli ai tassi e al coefficiente di riserva delle banche, per contrastare i rischi deflattivi e agevolare il raggiungimento del target di crescita.Tra le altre banche centrali, la(RBA) ha mantenuto i tassi al 4,35%, livello più alto degli ultimi 12 anni, per il 7° incontro consecutivo; laha, invece, ripreso la fase espansiva, tagliando i tassi di 25pb e portandoli al 6,50% dopo la pausa di agosto.Sul fronte macroeconomico, ilper il quarto mese consecutivo, secondo quanto reso noto dall'Ifo, il cui indice è sceso a 85,4 a settembre da 86,6 di agosto.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.643,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 71,25 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +129 punti base, con ilche si attesta al 3,39%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,80%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,28%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.010 punti. Guadagni frazionali per il(+0,32%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,24%).In Borsa di Milano, ilnella seduta del 24/09/2024 è stato pari a 2,24 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,35%),(+4,22%),(+2,72%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,16%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.del FTSE MidCap,(+7,48%),(+3,54%),(+2,27%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,49%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,07%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%.