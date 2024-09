Stabile la Borsa di New York, focus su dichiarazioni Fed

Boeing

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutareper avere indizi sul percorso di allentamento della politica monetaria. In particolare,continua a considerare l'inflazione "una preoccupazione". Tuttavia, "se i dati dovessero evolvere in un modo che indica un indebolimento materiale del mercato del lavoro,e l'adeguamento della politica monetaria secondo necessità, tenendo conto del nostro mandato in materia di inflazione".Intanto, laha annunciato un ampio pacchetto di stimoli monetari per sostenere l'economia, in un contesto di rallentamento della crescita e pressioni deflazionistiche. Le principali misure includono un taglio di 50pb del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR), con la possibilità di ulteriori riduzioni, e una riduzione di 20pb del tasso repo a sette giorni, portandolo all'1,5%.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, prima della campanella è emerso che inegli Stati Uniti sono saliti nel mese di luglio (sia secondo i dati della Federal Housing Finance Agency che di S&P Case-Shiller ).Tra ici sono, dopo che il produttore di aerei ha offerto un accordo di lavoro allettante ai suoi oltre 30.000 lavoratori in sciopero nella costa occidentale degli Stati Uniti, e, dopo che l'ex presidente Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza, ha minacciato il produttore agricolo con una "tariffa del 200%" se avesse trasferito parte della produzione in Messico.Sul fronte dell', Vista Equity Partners e Blackstone hanno annunciato che acquisteranno il produttore di software di collaborazioneper 8,4 miliardi di dollari.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.158 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.722 punti. In moderato rialzo il(+0,21%); senza direzione l'(+0,06%).