Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulla partenza di Wall Street con gli occhi puntati sull'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) e sul PIL che nei prossimi giorni contribuiranno a dare il quadro dell'andamento degli Stati Uniti.Sul mercato valutario, l', che scambia sui valori della vigilia a 1,118. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.657,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,72%.Lieve calo dello, che scende a +127 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,27%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 33.911 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.036 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+1,64%),(+1,27%),(+1,20%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.Tentenna, che cede l'1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.Tra i(+6,73%),(+2,25%),(+1,59%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Tra i dati08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 93 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%)16:00: Vendita case nuove (atteso 699K unità; preced. 739K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,2 Mln barili; preced. -1,63 Mln barili).