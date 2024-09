Wall Street in stand-by dopo nuovi record per Dow Jones e S&P 500

Stitch Fix

(Teleborsa) -, dopo che ieri ha rinnovato i massimi storici:. Gli investitori continuano a guardare al percorso di allentamento della politica monetaria, dopo la decisione della Fed di tagliare i tassi con una variazione più ampia di quanto atteso. Il mercato sconta nuovi interventi espansivi nelle prossime riunioni nell'ambito di un maggior ottimismo riguardo a un "soft landing" per la più grande economia al mondo.L'attenzione sarà rivolta anche ai commenti di, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, previsti dopo la chiusura dei mercati. Il focus principale sarà comunque il discorso del presidente della Fed,, alla New York Treasury Market Conference di domani.Ieri, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha difeso la sua decisione di votare contro il taglio dei tassi di interesse di 50 punti base e di sostenere un più tradizionale calo di un quarto di punto percentuale, segnalando che le principali letture dell'inflazione rimangono "spiacevolmente al di sopra" dell'obiettivo dalla Fed.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, le sono continuare a crescere a un ritmo forte nell'ultima settimana, con un altro calo dei tassi sui mutui trentennali.Sul fronte delleha riportato una perdita più ampia del previsto per il suo quarto trimestre fiscale e ha rilasciato una guidance deludente, mentreha riportato utili del terzo trimestre che hanno deluso le aspettative, oltre a fornire una guidance più debole del previsto.Focus sul, dopo che gli analisti dihanno peggiorato la loro visione sul comparto, declassando le azioniGuardando aidi Wall Street, ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.214 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.740 punti. Senza direzione il(+0,16%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,16%).