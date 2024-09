Wall Street prudente. Sale il Nasdaq con Nvidia

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con gli investitori che si trovano a valutare nuovi interventi di funzionari della Federal Reserve per avere indizi sul percorso di allentamento della politica monetaria. In particolare, Michelle Bowman continua a considerare l'inflazione "una preoccupazione".Ilsi attesta a 42.208 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.733 punti. In rialzo, invece, il(+0,47%) spinto da Nvidia. Analoga direzione, per l'(+0,34%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,35%),(+0,79%) e(+0,76%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,92%) e(-0,76%).Al top tra i(+4,00%),(+2,75%),(+2,38%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,45%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.Tra i(+11,26%),(+4,00%),(+2,39%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,76%.In apnea, che arretra del 4,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove (atteso 699K unità; preced. 739K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,2 Mln barili; preced. -1,63 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. 1,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -2,8%; preced. 9,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 219K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. -5,5%).