Le PMI del Centro-Sud Italia protagoniste dell'e-commerce su eBay

(Teleborsa) -. Lo rivela unpresentato oggi in una serie di incontri presso la Camera dei Deputati ed il Senato, che stila unain base alla, un indicatore pro-capite dell’attività delle piccole imprese che operano sul marketplace.Il report, che analizza le transazioni effettuate nel 2022, dimostra che lacontribuisce concretamente aindipendentemente dalla loro dimensione e posizione geografica, e rappresenta un piva, capace di valorizzare il tessuto imprenditoriale composto da piccole realtà, anche lontano dai cosiddetti "hotspot tecnologici".. IN base al report, iitaliane attive su eBay esporta i propri prodotti, raggiungendo in media 15 Paesi, al di sopra della media nazionale delle imprese esportatrici che si attesta al 4,4%, edinternazionali.per Densità digitale eBay sono tutte al Centro-Sud:. Si tratta di regioni che, pur affrontando sfide socio-economiche significative, dimostrano un dinamismo eccezionale nell'e-commerce.si posiziona non solo aldella classifica italiana, ma si attesta, posizionandosi al secondo posto nella classifica europeaQuesto dimostra che ilesclusivamente alla presenza di, ma può fiorire anche in contesti territoriali diversi, trainato dalla vivacità delle piccole imprese., Head of Categories eBay in Italia, ha ricordato che "eBay è presente in Italia da oltre 25 anni ed è profondamente radicata nell'ecosistema economico del Paese", offrendo alle PMI l'opportunità di "far crescere il proprio business" , "semplificando l'export e rendendo il mercato più aperto e accessibile".