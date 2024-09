Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,51% a 42.128 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.730 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,18%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,04%).A fare da assist al sentiment degli investitori sono state le prospettive di crescita dell'economia cinese, con il Governo di Pechino che ha annunciato diverse misure di stimolo senza però fornire particolari dettagli.Sul fronte macroeconomico, il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio statunitense ha comunicato che il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato a un tasso annualizzato del 3% nel secondo trimestre, mentre la crescita del primo trimestre è stata rivista al rialzo all'1,6% dall'1,4% precedentemente comunicato. Inoltre, la resilienza del mercato del lavoro è stata sottolineata dal calo delle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,86%),(+0,61%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,73%.del Dow Jones,(+3,54%),(+3,24%),(+2,32%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,51%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,52%),(+12,84%),(+4,22%) e(+4,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,94%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,72 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 2,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,56%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. 1,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -2,8%; preced. 9,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 224K unità; preced. 222K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. -5,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%).