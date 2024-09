Piazza Affari brilla insieme ai listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee con il sentiment degli investitori aiutato dalle prospettive di crescita dell'economia cinese grazie alle. Intanto, laha varato un taglio dei tassi da un quarto di punto percentuale, portando il tasso di riferimento a 1%. Atteso, nel pomeriggio il discorso presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.Sul fronte macroeconomico, ildovrebbe stabilizzarsi a un livello basso nel mese di ottobre.Sul versante societario, continua a tenere banco il possibile. I consigli di sorveglianza e di amministrazione di Commerzbank hanno oggi confermato l'attuale strategia di indipendenza della banca, mentre la CEO della banca tedesca, Bettina Orlopp, ha detto che domani terrà un primo giro di colloqui con UniCredit.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,47%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,59%, scendendo fino a 67,88 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +129 punti base, con un calo di 5 punti base ,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%.incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,69%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,33%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,68%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 36.581 punti.Ilnella seduta del 26/09/2024 a Piazza Affari è stato pari a 3,67 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.692,6 milioni di euro, pari all'85,69%, rispetto ai precedenti 1,98 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 7,52%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 6,63%.Svettache segna un importante progresso del 6,57%.Vola, con una marcata risalita del 4,83%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,70%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,04%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+10,97%),(+10,81%),(+7,64%) e(+5,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,35%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,1%)10:00: M3, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,3%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 3%; preced. 1,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -2,8%; preced. 9,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 224K unità; preced. 222K unità).