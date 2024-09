Wall Street positiva con PIL in robusta crescita. Strappa Micron

Micron Technology

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo alcune prese di profitto nella giornata di ieri in un clima di maggiore attesa per nuove indicazioni sul fronte macroeconomico e societario. Oggi il sentiment è aiutato dalle prospettive di crescita dell', con il Governo di Pechino che ha annunciato diversesenza però fornire particolari dettagli.Sul fronte macroeconomico, il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio statunitense ha comunicato che il(PIL) è aumentato a un tasso annualizzato del 3% nel secondo trimestre, mentre la crescita del primo trimestre è stata rivista al rialzo all'1,6% dall'1,4% precedentemente comunicato. Inoltre, la resilienza del mercato del lavoro è stata sottolineata dal calo dellenegli Stati Uniti.Lerimangono al centro dell'attenzione, dopo che la Banca nazionale svizzera ha tagliato i tassi di 25 punti base (terza mossa del genere quest'anno). Oggi saranno analizzati gli interventi diPer quanto riguarda le commodities, scende nettamente il, dopo che il Financial Times ha riferito che l'Arabia Saudita potrebbe abbandonare il suo obiettivo di prezzo non ufficiale di 100 dollari al barile mentre si prepara ad aumentare la produzione.Focus sul, dopo cheha fornito una guidance sopra le attese grazie alla domanda di chip AI.Guardando aidi Wall Street, ilavanza a 42.123 punti (+0,53%); sulla stessa linea, l'avanza verso nuovi record arrivando a 5.757 punti (+0,62%). Sale il(+1,26%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,54%).